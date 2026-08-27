Россиян предостерегли от употребления в пищу одного вида картофеля

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В этот момент, объяснил специалист, в клубне запускается синтез хлорофилла, который придает ему зеленый цвет, а параллельно с этим происходит и синтез соланина — природного гликоалкалоида. Соланин бесцветен, но благодаря одновременности процессов зеленая кожура становится хорошим индикатором вреда.
Как отметил эксперт, максимум соланина содержится не в мякоти, а в глазках, кожуре, ростках и тонком (1–2 миллиметра) слое прямо под кожурой.
«Клубни с выраженными зелеными пятнами нужно выбрасывать, поскольку соланин так или иначе опасен для организма и может вызвать серьезное отравление», — заключил Березнюк.
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