Россиян предостерегли от употребления в пищу одного вида картофеля

Зеленая окраска кожуры картофеля появляется, когда клубень попадает под воздействие солнечного или искусственного света, и говорит о повышенном уровне токсина. Об этом заявил управляющий партнер Agro and Food Communications, агроэксперт Илья Березнюк, сообщает RT.В этот момент, объяснил специалист, в клубне запускается синтез хлорофилла, который придает ему зеленый цвет, а параллельно с этим происходит и синтез соланина — природного гликоалкалоида. Соланин бесцветен, но благодаря одновременности процессов зеленая кожура становится хорошим индикатором вреда.Как отметил эксперт, максимум соланина содержится не в мякоти, а в глазках, кожуре, ростках и тонком (1–2 миллиметра) слое прямо под кожурой.«Клубни с выраженными зелеными пятнами нужно выбрасывать, поскольку соланин так или иначе опасен для организма и может вызвать серьезное отравление», — заключил Березнюк.

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