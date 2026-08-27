Молодости недостаточно, чтобы защитить сердце. В прошлом году исследователи, изучавшие группу молодых людей в США, сделали «тревожное» наблюдение. При обследовании и измерении сонных артерий более тысячи молодых участников были обнаружены признаки субклинических повреждений. Некоторые показатели толщины артерий соответствовали ожидаемым для 33-летнего человека. Средний возраст участников составил 23 года.Теперь последующее исследование той же когорты может объяснить, почему эти потенциальные травмы происходят у взрослых моложе 30 лет.Исследование, опубликованное в журнале Circulation: Population Health and Outcomes, показало, что из 1283 молодых людей у 80 процентов был диагностирован сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром (ССЗ).Чем выше была стадия ХКМ (хронической церебральной макулярной дегенерации), тем больше вероятность того, что у участников исследования будут обнаружены признаки повреждения сонных артерий, которые доставляют насыщенную кислородом кровь в мозг.Полученные данные вызывают беспокойство и могут объяснить, почему число случаев сердечно-сосудистых, метаболических и почечных заболеваний растет среди молодых возрастных групп.Однако эти конкретные участники не представляют собой всех молодых людей в Соединенных Штатах. Исследование было сосредоточено на городском населении, и многие участники происходили из неблагополучных семей.«Особенно низкими были показатели в отношении питания и физической активности», — отметили авторы исследования.Это повышает риск развития ХКМ у участников исследования.Синдром КМК был впервые описан Американской кардиологической ассоциацией (AHA) в 2023 году, и только в этом году AHA и Американский колледж кардиологии опубликовали первые клинические рекомендации по профилактике и лечению этого синдрома.ХКМ — это синдром, объясняющий, как метаболические, почечные и сердечно-сосудистые расстройства могут взаимодействовать, способствуя развитию полиорганных осложнений и опасных сердечно-сосудистых последствий.«Заболевания сердца, почек и обмена веществ не возникают изолированно — они тесно взаимосвязаны», — пояснил Чиади Ндумеле из Медицинской школы Джонса Хопкинса, когда были опубликованы эти рекомендации.Стадии хронической церебральной малярии варьируются от факторов риска, таких как преддиабет или избыток жировой ткани, до факторов риска метаболических расстройств, заболеваний почек и, наконец, сердечно-сосудистых заболеваний.Ни у одного из молодых участников данного исследования не была диагностирована эта заключительная стадия ХКМ. Однако некоторые из них находились на более поздней стадии заболевания, чем другие.Это означает, что у них было больше общих факторов риска развития хронической болезни почек или сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт.Из всех 1283 участников 40 процентов были отнесены к 1-й стадии хронической церебральной микрофлоры, 36 процентов — ко 2-й стадии и 2,8 процента — к 3-й стадии.Диагноз ККМ не означает, что эти участники обречены, но он указывает на то, что они находятся на рискованном пути.«Молодые люди не могут позволить себе игнорировать это», — утверждает соавтор исследования Нилай Шах из Северо-Западного университета. «Многие компоненты ККМ начинают оказывать влияние на людей в более молодом возрасте — уже в юности или даже в подростковом возрасте».В недавнем исследовании CKM факторы риска у молодых людей измерялись с помощью «8 основных показателей жизни» — комплексного показателя, включающего качество питания, физическую активность, сон, воздействие никотина, индекс массы тела, уровень сахара в крови , липиды крови и артериальное давление .Известно, что контроль этих факторов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживает здоровье почек и обмен веществ.Подобно шкале «Жизненные восемь основных показателей», предполагается, что стадии CKM также помогут выявить тех, кто подвержен риску развития заболеваний в будущем, и любые факторы риска, которые можно лечить или корректировать.Прогрессирование ХКМ может быть обратимым при правильном вмешательстве в состояние здоровья, например, при улучшении питания, увеличении физической активности или приеме лекарств для ускорения метаболизма.«Хотя у многих молодых людей уровень факторов риска, проявляющихся клинически, еще не повышен, …многие из них все еще предоставляют возможности для оптимизации факторов риска посредством изменения образа жизни и поведения», — заключают авторы исследования.Молодость не вечна, и наше здоровье в молодости может определить наше будущее. Никогда не рано начинать.

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