Врач Махова: рак мозга никогда не проявляются только головокружением

Многие пациенты боятся, что головокружение — это симптом глиомы или другой опухоли мозга. Опухоль мозга никогда не проявляется только тем, что «кружится голова», – рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.«Клиническая практика показывает — опухоли вызывают изолированное головокружение менее чем в 1% случаев. Особенно настораживающим будет сочетание головокружения с другими симптомами: постоянная, усиливающаяся головная боль особенно по утрам, тошнота и рвота, не связанные с приемом пищи, нарушение координации, шаткость при ходьбе, проблемы со зрением, нарушения памяти, концентрации, изменения поведения. Интенсивность головокружения не равна его опасности. При безобидном доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении пациент испытывает сильную тошноту и головокружение, а при инсульте мозжечка может жаловаться лишь на легкую шаткость, поэтому важно оценивать совокупность симптомов», — объяснила врач.Экстренная медицинская помощь, по словам Маховой, нужна в нескольких случаях. Если появилась внезапная, нестерпимая головная боль («удар в затылок»), нельзя стоять или ходить без поддержки, головокружение длится днями без улучшений, внезапно пропал слух на одно ухо.«К красным флагам также относят наличие "5 Д": двоение в глазах, дизартрия (нарушение речи), дисфагия (поперхивание), дизметрия (промахивание при взятии предметов), двигательные нарушения. Это может указывать на инсульт, который требует срочной помощи», — заметила доктор.

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