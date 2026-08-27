Люди подвергаются воздействию химических веществ, запрещенных 20 лет назад

Новое исследование показывает, что токсичные огнезащитные соединения, запрещенные два десятилетия назад, продолжают загрязнять осадки и почвы по всей Европе. Однако именно их стойкость в пищевых цепях и в помещениях вызывает у ученых наибольшую обеспокоенность в отношении воздействия на человека. Таковы результаты систематического обзора, недавно опубликованного в журнале Environmental Research.Речь идёт о полибромированных дифениловых эфирах (ПБДЭ), которые когда-то были популярны благодаря своим огнезащитным свойствам. Их добавляли в строительные материалы, электронику, автомобили, самолеты, мебель, текстиль и наполнители — практически во все, что могло загореться.Они довольно хорошо справлялись с этой задачей, но в 1990-х годах начала проявляться их способность накапливаться в природе — и в организме человека.Исследование, проведенное в Швеции, показало наличие полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) в грудном молоке человека, причем их концентрация быстро росла в период с 1972 по 1997 год. Исследование, проведенное в США в 2002 году, выявило там еще более высокие уровни загрязнения.Именно по этой причине в начале 2000-х годов они были запрещены в большинстве стран мира. Однако, помимо их присутствия в нашем организме и окружающей среде, реальное воздействие ПБДЭ на здоровье (как и вечных химикатов и микропластика) трудно определить.Большая часть наших знаний об их токсичности получена в результате небольших исследований на животных в лабораторных условиях или наблюдательных исследований человеческих популяций, которые могут выявить лишь статистические связи, а не причинно-следственную связь.Однако результаты этих исследований, связывающие воздействие ПБДЭ с раком печени, щитовидной железы и молочной железы, а также, потенциально, с репродуктивным здоровьем, оказались достаточными для того, чтобы побудить Европейский союз начать запрет различных форм ПБДЭ в 2004 году.Теперь группа ученых изучила 181 существующее рецензированное исследование, оценивающее загрязнение ПБДЭ в Европе, чтобы определить, какое влияние оказала эта политика.Результаты оказались неутешительными: полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) сохраняются в самых разных уголках Европы, от офисов в Испании до отдаленных альпийских снежных покровов в Словакии.«Европа добилась значительного прогресса в борьбе с полибромированными дифениловыми эфирами (ПБДЭ)», — говорит ведущий автор исследования Халед Абасс из Университета Шарджи в ОАЭ. «Однако данные о загрязнении показывают, что прошлые решения, касающиеся химических веществ, продолжают влиять на нынешнее и будущее воздействие. Поэтому ПБДЭ — это не просто загрязнители прошлого. Это химические вещества, оставшиеся с прошлым, которые активно присутствуют в окружающей среде».Концентрации загрязняющих веществ на открытом воздухе, как правило, были значительно ниже, чем в помещениях, и, что неудивительно, наибольшая степень загрязнения наблюдалась в местах с наиболее интенсивной промышленной деятельностью: городах, заводах, свалках.В целом, BDE-209 был наиболее распространенным загрязнителем из группы ПБДЭ в отложениях и осадочных породах сточных вод, в то время как BDE-47 и BDE-99 были более распространенными загрязнителями в воздухе и почве.Многочисленные исследования, рассмотренные в обзоре, показали, что концентрация полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) в воздухе и почве снижается, вероятно, в результате введенных запретов.И дело не только в Европе. Исследование 2024 года обнаружило ПБДЭ в рыбе в США, несмотря на то, что это химическое вещество было запрещено 20 лет назад.Устаревшие материалы (например, старая мебель и техника), переработанные продукты, потоки отходов (включая сточные воды, а также свалки) и загрязненные водоемы (такие как бывшие текстильные фабрики, территории, пострадавшие от пожаров, и пункты приема металлолома) продолжают выбрасывать полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ) в окружающую среду.«ПБДЭ перемещаются по взаимосвязанным системам: от продуктов к пыли, от пыли к сточным водам, от сточных вод к осадку, от осадка к почве и от отложений к водным пищевым цепям», — говорит Абасс.Он отмечает, что воздействие полибромированных дифениловых эфиров (ПБДЭ) может оставаться проблемой по мере того, как все больше людей переходят к экономике замкнутого цикла – покупая и продавая подержанные товары, перерабатывая материалы, используя отходы повторно (например, в качестве удобрений) и даже ремонтируя старые дома.«Цикловая модель без химической безопасности может непреднамеренно приводить к повторному распространению загрязняющих веществ из прошлого», — говорит он. «Материалы, ранее производившиеся для обеспечения пожарной безопасности, могут повторно попасть в современные производственные цепочки посредством переработки, если не будет тщательно контролироваться содержание старых химических веществ».

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