Врач назвала ключевой продукт для женского здоровья после 35 лет

Врач Сара Марин посоветовала женщинам после 35 лет обязательно включить в рацион один продукт.

Ключевым продуктом для женщин этого возраста Марин назвала сардины. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, белка, минералов, витаминов D и B12. Если сардины употреблять вместе с костями, то также можно насытить организм кальцием, который важен для профилактики остеопороза, правильной работы мышц, сердца и нервной системы, отметила специалистка.

Кроме того, этот продукт помогает нормально функционировать нейронам, регулирует уровень хронического воспаления и поддерживает здоровый уровень триглицеридов, добавила доктор. Она подчеркнула, что сардины не заменяют разнообразное питание.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил gorizont в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь