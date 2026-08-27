Врач назвала ключевой продукт для женского здоровья после 35 лет
Ключевым продуктом для женщин этого возраста Марин назвала сардины. Они содержат большое количество омега-3 жирных кислот, белка, минералов, витаминов D и B12. Если сардины употреблять вместе с костями, то также можно насытить организм кальцием, который важен для профилактики остеопороза, правильной работы мышц, сердца и нервной системы, отметила специалистка.
Кроме того, этот продукт помогает нормально функционировать нейронам, регулирует уровень хронического воспаления и поддерживает здоровый уровень триглицеридов, добавила доктор. Она подчеркнула, что сардины не заменяют разнообразное питание.
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