Врач рассказал о неочевидной причине звона в ушах

Постоянный звон в ушах, ощущение заложенности и дискомфорт в височной области традиционно связывают с простудой, отитом или серными пробками, однако проблема может крыться в нарушениях работы челюсти, рассказала стоматолог-ортопед клиники «Атрибьют» Нодира Сарсадских. Комментарий она дала «Ленте.ру».Как объясняет специалист, челюстной сустав и органы слуха расположены в непосредственной анатомической близости и имеют общую иннервацию через тройничный нерв. Именно поэтому, по ее словам, патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) часто имитируют лор-болезни.«Пациенты жалуются на тянущую боль в слуховом проходе, которая отдает в затылок или шею, постоянный или периодический тиннитус (звон в ушах), ощущение заложенности и даже головокружения. Человек идет к отоларингологу, но стандартное лечение каплями или прогреваниями не приносит облегчения, потому что очаг проблемы находится в суставе челюсти», — отмечает Сарсадских.По словам врача, отличить стоматологическую проблему от классического воспаления уха можно по специфическим маркерам, связанным с движением челюсти. Она отметила, что для лор-заболеваний более характерны повышение температуры, выделения из уха или заметное падение слуха, а боль никак не зависит от того, жует человек или молчит. При патологии ВНЧС картина принципиально иная: неприятные ощущения и шум усиливаются при зевании, сжатии зубов, пережевывании твердой пищи или на фоне стресса, пояснила эксперт.Верными признаками дисфункции сустава служат характерные щелчки, хруст или треск возле уха при открывании рта, быстрая утомляемость жевательных мышц, а также ограничение подвижности челюсти, когда ее словно "заклинивает" или ведет в сторону Нодира Сарсадских врач«Главная задача — последовательно исключить другие диагнозы. Первым шагом обязательно должен стать визит к лор-врачу, чтобы убедиться в отсутствии острых воспалительных процессов и инфекций. Вторым этапом стоит посетить невролога для исключения профильных неврологических патологий. Если оба специалиста не находят нарушений, необходимо обратиться к стоматологу – ортопеду или ортодонту, который специализируется на лечении ВНЧС», – заключила врач.

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