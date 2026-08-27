Ортопед назвал правило по сохранению зрения и осанки ребенка

Правило 20–20–20 позволит сохранить ребенку зрение и осанку. Смысл упражнения в беседе раскрыл врач-травматолог, детский ортопед Николай Бацаленко.По его словам, суть правила заключается в том, что через каждые 20 минут работы вблизи следует на 20 секунд переводить взгляд на предмет, расположенный вдалеке. Это расслабляет глаза, напряженные при постоянном фокусе, а также заставляет немного поморгать.«Правило 20–20–20 не лечит близорукость и не отменяет прогулки, нормальное освещение и проверку зрения, но помогает уменьшить сухость и зрительное утомление», — подчеркнул специалист.Для детей младшего возраста это упражнение стоит подавать как игру, посоветовал врач. Спустя 20 минут работы ребенок может найти дальний предмет где-нибудь за окном, потянуться, несколько раз моргнуть, что заметно расслабит его механизм фокусировки.Эксперт также дал рекомендации по рабочему месту для несовершеннолетних. По его словам, важно, чтобы оно было подстроено под рост ребенка. Расстояние от глаз ученика до тетради должно равняться примерно 30-35 сантиметрам, также в комнате должно хватать света, чтобы ребенку не пришлось щуриться и наклоняться близко к тексту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки