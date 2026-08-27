Врач назвала несколько причин, объясняющих пользу ежедневного употребления огурцов.Терапевт Светлана Никитина назвала в разговоре с «МедикФорум» огурцы недооцененным продуктом. По словам специалиста, употребление огурцов летом помогает похудеть и на этом их достоинства не заканчиваются.«Огурцы на 95 процентов состоят из воды, что делает их летом превосходным источником жидкости для организма и в то же время закуской. Высокое содержание воды не отменяет того, что огурцы содержат также питательные вещества, снабжают нас важными минералами и положительно влияют на здоровье. Они, например, богаты калием, который помогает выводить из организма излишки натрия, ведущие к отекам и высокому давлению», - констатировала врач.Терапевт Никитина посоветовала употреблять огурцы ежедневно и объяснила, почемуОгурцы обладают дезинтоксикационным эффектом. Благодаря их употреблению токсины интенсивнее вымываются из организма, что улучшает состояние кожи и волос.Помогают похудеть. 100 граммов огурцов содержат всего 12 килокалорий – это идеальный перекус. Вода и минералы, содержащиеся в овоще, стимулируют обмен веществ и сжигание жира.Полезны для пищеварения. По словам терапевта Никитиной, сочетание высокого содержания воды и клетчатки делает огурец хорошим натуральным средством для улучшения пищеварения в повседневной жизни. Регулярное употребление огурцов обеспечивает профилактику запоров.Избавляют от неприятного запаха изо рта. Огурец обладает антибактериальными свойствами. Если подержать ломтик огурца во рту около 30 секунд, он подействует, и бактерии, которые в значительной степени ответственны за неприятный запах изо рта, будут деактивированы.

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