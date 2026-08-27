Врач назвала безопасные порции орехов на день

Диетолог Татьяна Солнцева в беседе с KP.RU назвала безопасные порции орехов. Она напомнила, что у них высокая калорийность.По словам врача, грецких орехов в день можно съедать 14 половинок (или 7 целых), миндаля — около 22-23 целых ядер, кешью — 16-18 штук, фисташек — 49 ядер, кедровых орешков — 20-25 граммов. Фундук и арахис медик порекомендовала употреблять небольшой горстью.«Все орехи объединяет одно свойство — они исключительно калорийны. Например, в 100 граммах кедровых орехов содержится около 700 килокалорий (это больше, чем в плитке шоколада), а в грецких — около 650 килокалорий. Поэтому контролировать порции очень важно», — подчеркнула Солнцева.Она уточнила, что названные нормы рассчитаны на взрослых людей, не имеющих серьезных заболеваний. Пожилым и следящим за весом людям специалистка посоветовала съедать орехов примерно на треть меньше от указанного.

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