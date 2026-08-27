Терапевт Чернышова: 25 граммов сахара в день являются безвредной для здоровья дозой

Терапевт Надежда Чернышова заявила, что в случаях переутомления сладкое бывает полезно.Полностью исключать сахар из рациона не нужно, в определенном количестве он даже оказывает позитивное действие на организм, становится для него источником энергии. По словам терапевта Чернышовой, здоровый человек может не бояться есть сахар – до известного предела.«В ситуации переутомления, интенсивной умственной работы самое простое решение – это съесть что-нибудь сладкое», - отметила медик, беседуя с «Москвой 24».Терапевт объяснила, что при отсутствии индивидуальных противопоказаний человек может позволить себе несколько ложек сахар в день, не опасаясь за свой организм. Терапевт Чернышова рассказала, что 25 граммов сахара в день являются безвредной для здоровья дозой«Здоровому взрослому человеку можно есть в день пять-шесть чайных ложек, 25 граммов».В то же время врач подчеркнула, что стремиться нужно к тому, чтобы есть как можно меньше сахара. При его избытке в повседневном питании могут возникать проблемы с лишним весом, увеличивается риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Чернышова обратила внимание на то, что постоянный сахар в рационе поддерживает воспаление, и если оно затрагивает сосуды, может возникать атеросклероз, сопровождаемый отложением в них бляшек.

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