Раскрыта оптимальная частота смены кухонных полотенец

В бразильском Национальном агентстве по надзору за здоровьем рассказали, как часто необходимо менять кухонные полотенца, чтобы избежать проблем со здоровьем. Их рекомендации приводит издание Terra.Ежедневную смену кухонных полотенец в ведомстве назвали самым оптимальным вариантом. Однако если они сильно намокли, то это нужно сделать еще раньше. Эксперты призвали не ждать, пока полотенце начнет плохо пахнуть или выглядеть грязным.Дело в том, что на ткани накапливаются бактерии, и чем чаще она будет контактировать с руками, поверхностями или продуктами питания, тем сильнее будут распространяться патогены, пояснили специалисты. Более того, важно использовать разные полотенца для сушки посуды, мытья рук и уборки раковины, а стирать их необходимо отдельно от остальных вещей, добавили в агентстве.

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