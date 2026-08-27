Регина Доктор назвала главный риск интервального голодания

Не следует переоценивать возможности интервального голодания. Врач-диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор, назвала главный риск, который подстерегает поклонников такого режима питания.По словам эксперта, самая большая опасность кроется в банальном переедании, которое маскируется под «правильный режим». Многие воспринимают пищевое окно как индульгенцию, забывая о том, что общая калорийность никуда не исчезает.«Переедать свою норму и набирать вес прекрасно можно и на интервальном голодании. Не так важно, едите вы четыре часа в сутки, восемь или 12. Если за это время вы съедаете больше, чем нужно вашему организму, никакое «пищевое окно» вас не спасёт», — заявила Регина Доктор.Диетолог пояснила, что сама по себе система не является ни вредной, ни полезной — это всего лишь инструмент, который может быть удобен для одних и разрушителен для других. Если человеку комфортно пропускать завтрак и смещать приёмы пищи на более позднее время, в этом нет ничего плохого.Однако, предупреждает врач, интервальное голодание превращается в прямую дорогу к набору веса и расстройству пищевого поведения, когда оно становится насильственной практикой. Главный риск, по мнению Ахуньяновой, — это психологическое давление голода, которое провоцирует срыв в конце дня.«Если вы специально голодаете полдня, ждёте заветного часа, а потом открываете холодильник и сметаете всё подряд, смысла в таком интервальном голодании я не вижу», — резюмировала врач.

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