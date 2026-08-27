Диетолог поставила точку в спорах о пользе консервированных овощей

Диетолог Минди Хаар поставила точку в спорах о пользе консервированных овощей. Свое мнение она высказала в беседе с Men's Journal.Хаар признала, что свежие и замороженные овощи обычно содержат больше питательных веществ, чем консервированные, однако в последних остается достаточно питательных веществ и клетчатки. Она напомнила, что в процессе консервирования овощи нагреваются до высокой температуры, а затем упаковываются в герметичный контейнер. Этот процесс помогает уничтожить вредные бактерии, что продлевает срок хранения консервированных овощей, но снижает содержание некоторых витаминов.По словам специалиста, водорастворимые витамины — витамин С и различные витамины группы В — в наибольшей степени подвержены воздействию тепла, и их содержание может быть снижено в процессе консервирования. Несмотря на это, люди, которые часто едят консервированные продукты, в результате потребляют больше питательных веществ и имеют более здоровые пищевые привычки по сравнению с теми, кто делает это редко. Хаар отметила, что, согласно последним исследованиям, частое употребление консервированных продуктов приводит к более высокому потреблению 17 основных питательных веществ, включая кальций, калий и клетчатку.

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