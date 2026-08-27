Ученые объяснили, как лучше всего улучшить работу мозга после бессонной ночи

Согласно новому исследованию, короткая физическая нагрузка, по-видимому, быстрее, чем длительный сон, помогает освежить ум, страдающий от недосыпа.Как недавно сообщили исследователи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, примерно 20 минут умеренных или интенсивных физических упражнений оказались столь же эффективными, как и 90-минутный сон, в защите памяти у людей, которые не спали 30 часов.Исследователи заявили, что люди, страдающие от недосыпа, показали примерно на 22% лучшие результаты в тестах на память, когда они занимались спортом или дремали, по сравнению с теми, кто не делал ни того, ни другого.«Недостаток сна влияет практически на все аспекты нашего мышления и функционирования, но многие люди не могут просто прекратить то, чем занимаются, и выспаться», — заявил соавтор исследования профессор Марк Ройг из Университета Макгилла в Канаде. «Наши результаты показывают, что даже кратковременная физическая нагрузка может помочь сохранить одну из наших важнейших когнитивных способностей».В рамках нового исследования 54 молодых человека бодрствовали в течение 30 часов под наблюдением в лаборатории. Затем их случайным образом распределили на две группы: одна занималась 20 минут на велотренажере, другая спала 90 минут, а третья просто сидела без дела.После этого исследователи показали участникам серию из 150 изображений и попросили их указать интенсивность эмоций, связанных с каждым изображением. Проверка эмоций гарантировала, что участники воспринимали каждое изображение и оставались бодрствующими во время их просмотра.Через три дня исследовательская группа снова пригласила участников исследования и показала им 150 изображений, перемешанных с 75 новыми. Участников попросили оценить, видели ли они каждое изображение во время своего предыдущего визита.Исследование показало, что те, кто занимался спортом или дремал, запоминали значительно больше изображений, чем те, кто просто сидел без дела.Как показали результаты нейрофизиологических исследований участников, физические упражнения и дневной сон оказывали различное положительное воздействие, заявили исследователи.Дневной сон, по-видимому, помогал мозгу восстановиться и освежиться, а физические упражнения способствовали более эффективному использованию оставшихся ресурсов мозга.Исследователи заявили, что эти результаты могут помочь работникам, занятым на должностях, где часто встречается недосыпание, а ошибки могут иметь серьезные последствия.Например, по словам исследователей, сотрудники отделений неотложной помощи больниц, водители автобусов или фельдшеры могут использовать физические упражнения для борьбы с усталостью во время своей смены.«Вздремнуть посреди смены не всегда возможно», — заявила ведущий автор исследования Мадхура Лотликар из Университета Макгилла. «Физические упражнения доступны, недороги и просты в применении. Это делает их многообещающим инструментом, помогающим людям сохранять когнитивные способности в условиях ограниченного сна».При этом исследователи подчеркнули, что физические упражнения не могут заменить сон; они могут лишь помочь людям лучше функционировать в тех случаях, когда получить достаточный отдых невозможно.

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