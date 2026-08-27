Врач предупредила о двух наносящих мощный удар по здоровью мозга факторах

Невролог, главный врач ГКБ № 2 Наталья Шиндряева объяснила, как сон и стресс влияют на скорость старения мозга. О двух факторах, влияющих на когнитивное здоровье, она рассказала «Ленте.ру».«Хроническое переутомление, постоянный стресс и дефицит сна образуют опасную трио-комбинацию, которая наносит мощный удар в первую очередь по центральной нервной системе. В условиях постоянного напряжения в организме развиваются оксидативный стресс и скрытое воспаление. Это напрямую ухудшает циркуляцию крови и нарушает полноценное питание мозга кислородом», — предупредила Шиндряева.Она подчеркнула: такой режим ведет к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти, эмоциональному выгоранию и ускоренному старению нервных клеток.Врач отметила, что многие люди привыкают жить в режиме хронического недосыпа, списывая утреннюю усталость на плотный рабочий график. Однако мозг нуждается в системной защите и регулярной диагностике, чтобы когнитивные нарушения не закрепились необратимо, уточнила невролог.

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