Нутрициолог Золоев: белки из нежирного мяса помогают печени восстановиться

Печень обладает способностью восстанавливаться, но это происходит только если она здорова.Человеческую печень часто называют уникальным органом из-за функции заново регенерировать утраченные клетки. Печень может самостоятельно восстановится после каких-то стрессовых событий, если не страдает от тяжелой патологии. По словам нутрициолога Олега Золоева, поддержание здорового питания помогает печени сохранять свои функции. Специалист назвал продукты, положительно влияющие на ее свойство восстанавливаться.«В рацион стоит добавить продукты, содержащие клетчатку и легко усвояемые белки», - сказал он «Общественной службе новостей».Нутрициолог посоветовал получать клетчатку из разных видов капусты, брокколи, сырой моркови, яблок, груш, цитрусовых, ягод, зелени. Кроме того, в питании должно присутствовать цельное зерно – овес, ячмень, рис в оболочкеДля нормального функционирования органа важно получать достаточно качественного белка. Золоев отметил, что белки из нежирного мяса помогают печени восстановиться«Следует употреблять продукты, содержащие белки, – нежирное мясо, рыбу и птицу, нежирные кисломолочные продукты».Говоря об источниках жира в питании, нутрициолог предложил отдавать предпочтение оливковому маслу, авокадо, орехам.

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