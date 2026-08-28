Парам подсказали четыре способа преодолеть сексуальную скуку
Во-первых, необходимо внести изменения в сценарий секса. Причем это не должны быть экстремальные эксперименты. Иногда достаточно изменить привычную последовательность событий, время и место. Во-вторых, специалист посоветовал не превращать половой акт в супружескую обязанность. Он убежден, что секс должен оставаться пространством для удовольствия, а не быть еще одним пунктом домашнего расписания.
В-третьих, эксперт порекомендовал расширять сексуальный репертуар. «Если годами используются одни и те же способы возбуждения, чувствительность к ним закономерно может снижаться. Разговаривайте о желаниях, меняйте привычные ласки, исследуйте новые способы получать удовольствие. Позволяйте друг другу проявлять инициативу», — написал он.
В заключение Гухман посоветовал создавать атмосферу эротического напряжения не только в спальне, но и за ее пределами. Это может быть флирт, взгляды, прикосновения или сообщения.
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