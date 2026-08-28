Россиянам назвали единственное основание провериться на глистов
По словам Вялова, многие люди начинают подозревать у себя глистную инвазию без объективных причин. Самодиагностика чаще всего дает ошибочные результаты, утверждает врач.
Однако если человек своими глазами увидел паразитов, это уже повод срочно обратиться в больницу, чтобы лабораторно подтвердить заболевание и назначить адекватную терапию, подчеркнул доктор. Правда, подобные истории случаются редко.
«Большинство жалоб на глистов не имеют под собой оснований и связаны с тревожностью или информационным шумом», — добавил Вялов.
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