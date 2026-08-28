Врач привел примеры полезного завтрака для школьника

Утреннее меню школьника должно быть составлено таким образом, чтобы у него на протяжении всего учебного дня оставался высокий уровень энергии и не снижалась концентрация внимания, заявил врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков.При приготовлении завтрака школьнику доктор посоветовал придерживаться правила «гарвардской тарелки». Половина площади тарелки, диаметр которой должен составлять 22-23 сантиметра, отводится под клетчатку, четверть — под белок, еще четверть — под сложные углеводы.«Особое внимание стоит уделить выбору углеводов: отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, таким как овсянка, перловка, киноа или нешлифованный рис. Стоит избегать готовых глазированных хлопьев и каш быстрого приготовления, поскольку они провоцируют резкие колебания сахара в крови, что может приводить к быстрой утомляемости», — отметил специалист. Он привел несколько примеров сбалансированного завтрака: цельнозерновой тост с сыром, индейкой и огурцом; яйцо вкрутую и овсяная каша долгой варки с ягодами; гречневая каша с молоком и фруктовый салат с натуральным йогуртом без сахара.

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