Врач привел примеры полезного завтрака для школьника
При приготовлении завтрака школьнику доктор посоветовал придерживаться правила «гарвардской тарелки». Половина площади тарелки, диаметр которой должен составлять 22-23 сантиметра, отводится под клетчатку, четверть — под белок, еще четверть — под сложные углеводы.
«Особое внимание стоит уделить выбору углеводов: отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, таким как овсянка, перловка, киноа или нешлифованный рис. Стоит избегать готовых глазированных хлопьев и каш быстрого приготовления, поскольку они провоцируют резкие колебания сахара в крови, что может приводить к быстрой утомляемости», — отметил специалист. Он привел несколько примеров сбалансированного завтрака: цельнозерновой тост с сыром, индейкой и огурцом; яйцо вкрутую и овсяная каша долгой варки с ягодами; гречневая каша с молоком и фруктовый салат с натуральным йогуртом без сахара.
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