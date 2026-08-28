Жесткие артерии связаны с более высоким риском развития деменции у пожилых людей

Анализ данных когортного исследования «Риск атеросклероза в сообществах» (ARIC) показал, что у людей с более жесткими артериями со временем повышается риск развития деменции. Жесткость артерий измерялась по скорости распространения давления, создаваемого сердцебиением, по артериям. Статья была опубликована в журнале Alzheimer's & Dementia .Жесткость артерий означает потерю эластичности крупных артерий, что снижает их способность расширяться и сокращаться при перекачивании крови с каждым ударом сердца. У здоровых молодых людей эластичные артерии помогают смягчать давление, создаваемое сердцем, и поддерживать относительно плавный поток крови в кровообращении. Однако с возрастом стенки артерий постепенно становятся жестче, поскольку эластиновые волокна разрушаются, коллаген становится более выраженным, и накапливаются структурные изменения, такие как кальцификация.У пожилых людей некоторое повышение жесткости артерий является нормальным следствием старения сосудов, хотя его степень существенно различается у разных людей. Чрезмерная жесткость артерий увеличивает давление, испытываемое сердцем и мелкими кровеносными сосудами в таких органах, как мозг и почки, и связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Следует отметить, что помимо возраста, на жесткость артерий также влияют артериальное давление, воспаление, метаболические факторы, курение, диабет, заболевания почек и различные другие факторы.Одним из наиболее распространенных способов оценки жесткости артерий является измерение скорости распространения пульсовой волны (СПВ), то есть скорости распространения волны давления, создаваемой сердцебиением, по артерии. Поскольку податливые артерии расширяются по мере прохождения волны, они замедляют ее распространение, тогда как жесткие артерии передают волну быстрее. Следовательно, более высокая СПВ обычно указывает на большую жесткость артерий.Автор исследования Дженна Барби и ее коллеги проанализировали данные нейрокогнитивного исследования риска атеросклероза в сообществах (ARIC-NCS), чтобы изучить взаимосвязь между жесткостью артерий и последующим развитием деменции. ARIC — это когортное исследование, проводимое среди взрослых из четырех американских сообществ: округа Вашингтон, штат Мэриленд; округа Форсайт, штат Северная Каролина; Миннеаполиса, штат Миннесота; и Джексона, штат Миссисипи.В первоначальном исследовании ARIC приняли участие 15 792 человека в возрасте от 45 до 64 лет, набранных в период с 1987 по 1989 год. Затем проводились три первоначальных обследования каждые три года, а также несколько последующих обследований спустя годы, самые последние из которых состоялись в 2021 и 2022 годах, когда в исследовании осталось 2105 участников.В данном анализе использовались данные, собранные в период с 2011 по 2022 год, при этом данные, собранные в период с 2011 по 2013 год, служили базовыми показателями (показатели на начало исследования). Сбор данных в 2011-2013 годах был пятой волной сбора данных в рамках исследования и включал 6538 участников.После исключения участников, у которых уже развилась деменция, а также ряда участников с отсутствующими данными измерений и различными другими дисквалифицирующими характеристиками, анализ был основан на данных 4818 участников. Средний возраст участников на начало аналитического периода составлял 75 лет. Пятьдесят девять процентов из них были женщинами.В исследовании в первую очередь оценивалась жесткость артерий участников по скорости распространения пульсовой волны между сонной и бедренной артериями (cfPWV), то есть измерялась скорость распространения волны артериального давления между сонной артерией на шее и бедренной артерией в паху. Авторы исследования предположили, что у людей, у которых эта волна распространяется быстрее (то есть, у них более жесткие артерии), вероятность развития деменции в более позднем возрасте будет выше.В этом исследовании скорость распространения пульсовой волны (cfPWV) участников измерялась с помощью автоматического анализатора волновых форм и сегментометра (инструмента, похожего на измерительную ленту, используемую для измерения сегментов тела) после того, как участники лежали на спине в течение 5-10 минут. В ходе исследования также фиксировалось, развивалась ли у участников деменция на каждом этапе сбора данных.Результаты показали, что за исследуемый период (медианный период наблюдения в девять лет) у 22% участников развилась деменция. Как и ожидалось, более высокая скорость распространения пульсовой волны (cfPWV) была связана с более высоким риском развития деменции. Аналогично, другие показатели скорости распространения пульсовой волны, такие как общая скорость распространения пульсовой волны, структурная скорость распространения пульсовой волны и скорость распространения пульсовой волны, зависящая от нагрузки, также были связаны с более высоким риском развития деменции.Суммарная скорость распространения пульсовой волны отражает общую жесткость артерии, структурная скорость распространения пульсовой волны отражает внутреннюю жесткость стенки артерии, не зависящую от текущего давления, а зависимая от нагрузки скорость распространения пульсовой волны отражает долю жесткости, обусловленную растяжением артерии под действием существующего кровяного давления.«Жесткость артерий, измеряемая с помощью скорости пульсовой волны (СПВ), в долгосрочной перспективе связана с увеличением частоты возникновения и повышенным риском развития деменции любой этиологии. Связь между жесткостью артерий и риском развития деменции может быть обусловлена как возрастным структурным ремоделированием стенки артерий, так и увеличением жесткости артерий вследствие повышения уровня артериального давления, особенно в пожилых группах населения с высоким уровнем кардиометаболических факторов риска», — заключили авторы исследования.Данное исследование вносит вклад в научные знания о взаимосвязи между сердечно-сосудистыми изменениями и когнитивными функциями. Однако следует отметить, что дизайн исследования не позволяет сделать какие-либо окончательные причинно-следственные выводы на основе полученных результатов.

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