Вместо горсти таблеток: самая вкусная и доступная защита от вирусов осенью
В беседе с "Радио 1" врач-диетолог Маргарита Королева порекомендовала укреплять иммунитет с помощью сезонных продуктов. Они содержат необходимые витамины и антиоксиданты, создавая надежный барьер против инфекций.
Основа осеннего рациона:
Овощи – дают клетчатку для очищения организма. Чеснок и лук – уничтожают бактерии. Каши – обеспечивают энергией. Горячие супы – согревают и насыщают.
Медик советует отказаться от поиска экзотических суперфудов. Для профилактики простуд достаточно не пропускать завтраки и регулярно есть горячую пищу. Обычная тарелка борща с черным хлебом работает лучше многих добавок.
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