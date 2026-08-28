Вместо горсти таблеток: самая вкусная и доступная защита от вирусов осенью

Правильное питание осенью защищает от вирусов эффективнее аптечных препаратов. Диетолог Королева рассказала россиянам, что включить в рацион, чтобы выстроить мощный барьер инфекциям.В беседе с "Радио 1" врач-диетолог Маргарита Королева порекомендовала укреплять иммунитет с помощью сезонных продуктов. Они содержат необходимые витамины и антиоксиданты, создавая надежный барьер против инфекций.Основа осеннего рациона:Овощи – дают клетчатку для очищения организма. Чеснок и лук – уничтожают бактерии. Каши – обеспечивают энергией. Горячие супы – согревают и насыщают.Медик советует отказаться от поиска экзотических суперфудов. Для профилактики простуд достаточно не пропускать завтраки и регулярно есть горячую пищу. Обычная тарелка борща с черным хлебом работает лучше многих добавок.

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