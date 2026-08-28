Ученые выявили возраст, когда интервальное голодание перестает приносить пользу

Исследователи, опубликовавшие результаты своего исследования в Journal of Internal Medicine, наблюдали за почти 3000 взрослыми людьми в возрасте 60 лет и старше в Стокгольме, Швеция, отслеживая, как долго они обычно ели между приемами пищи и сколько хронических заболеваний у них развилось с течением времени. Результаты противоречат распространенному в популярной медицинской культуре представлению о голодании.Пожилые люди, которые обычно делали самые длительные перерывы между приемами пищи, от 14 до 24 часов, накапливали хронические заболевания быстрее, чем те, кто ел чаще в течение дня. Эта закономерность наблюдалась у взрослых в возрасте 78 лет и старше, но не у молодых людей, что говорит о том, что риски длительных перерывов в приеме пищи могут возрастать с возрастом.Для населения, уже страдающего от множества заболеваний, это открытие имеет огромное значение. По данным исследователей, более половины взрослых в возрасте 60 лет и старше уже одновременно страдают от нескольких хронических заболеваний. Быстрое увеличение числа заболеваний означает больше лекарств, больше визитов к врачу, большую потерю независимости и больший риск преждевременной смерти. Если более длительные перерывы между приемами пищи способствуют этому у очень пожилых людей, это имеет значение.Данные были получены в рамках Шведского национального исследования старения и ухода в Кунгсхольмене (SNAC-K), продолжающегося долгосрочного исследования случайно отобранных взрослых в возрасте 60 лет и старше в Стокгольме. Базовые данные были собраны в период с 2001 по 2004 год, при этом уровень отклика составил 73%. После исключения участников, не имевших информации о времени приема пищи, в окончательную группу вошли 2981 человек. За участниками наблюдали в среднем около 7 лет, хотя данные о заболеваниях охватывали до 15 лет в течение шести этапов наблюдения. Взрослые моложе 78 лет проходили обследование каждые шесть лет, а лица в возрасте 78 лет и старше — каждые три года, чтобы отслеживать более быстрые изменения в состоянии здоровья.Участники сообщили о своем типичном режиме питания за предыдущий год, отметив, когда они обычно завтракали, обедали, ужинали и перекусывали между приемами пищи. На основе этой информации исследователи рассчитали для каждого человека самый длительный типичный промежуток между любыми двумя приемами пищи в течение 24 часов. Участники были разделены на четыре примерно равные категории: голодающие от 6 до 11,5 часов (контрольная группа), от 11,5 до 12,75 часов, от 12,75 до 14 часов и от 14 до 24 часов.Бремя хронических заболеваний отслеживалось с помощью системы, которая учитывала заболевания по 60 категориям, полученным на основе врачебных оценок, медицинских записей, результатов лабораторных исследований и национального регистра пациентов. Заболевания были сгруппированы в три основные системы организма, оказывающие наибольшее влияние на пожилых людей: заболевания сердца и кровеносных сосудов, заболевания головного мозга и психического здоровья, а также заболевания костей и суставов. Исследователи использовали статистические модели, учитывающие повторные измерения во времени и корректирующие широкий спектр факторов, включая возраст, пол, образование, условия проживания, социальную поддержку, курение, физическую активность, качество сна, общее качество питания, потребление калорий и потребление белка.По сравнению с участниками группы с самым коротким периодом голодания, у тех, кто соблюдал интервал от 14 до 24 часов между приемами пищи, хронические заболевания развивались значительно быстрее в течение периода наблюдения. Каждый дополнительный час привычного голодания был связан с более высокой годовой скоростью накопления заболеваний. Заболевания сердца и кровеносных сосудов, а также заболевания головного мозга и психические расстройства демонстрировали более быстрое накопление при более длительных периодах голодания, в то время как заболевания костей и суставов не показали последовательной закономерности ни в одном направлении.Когда исследователи разделили группу по возрасту, картина стала намного яснее. Среди участников в возрасте 78 лет и старше те, кто голодал дольше всех, накапливали хронические заболевания значительно быстрее, чем те, кто голодал меньше, и эта связь также сохранялась для заболеваний головного мозга и психического здоровья. Среди взрослых моложе 78 лет статистически значимой связи обнаружено не было. Результаты подтвердились в ходе 21 анализа чувствительности, предназначенного для проверки того, искажают ли результаты пищевые привычки больных, а не наоборот, отсутствие данных, когнитивные нарушения, ошибки в подсчете калорий и другие потенциальные проблемы.Исследователи указывают на несколько биологических особенностей старения, которые могут объяснить полученные результаты. С возрастом желудок и пищеварительная система естественным образом становятся менее эффективными. Организм вырабатывает меньше желудочной кислоты и пищеварительных ферментов, что затрудняет усвоение ключевых питательных веществ, таких как витамин B12, кальций и железо, даже при достаточном потреблении пищи. Когда прием пищи сжимается в более короткий промежуток времени, эти и без того ограниченные возможности усвоения еще больше сокращаются, и, по словам исследователей, этот дефицит может привести к незаметному, но кумулятивному дефициту питательных веществ, который со временем способствует развитию заболеваний.Старение также меняет реакцию мышц на белок, поступающий с пищей. Стареющая мышечная ткань менее чувствительна к сигналам, которые белок обычно посылает для запуска процессов восстановления и роста. Более длительные перерывы между приемами пищи уменьшают частоту этих сигналов, что, как отмечается в статье, связано с уменьшением мышечной массы у пожилых людей. Потеря мышечной массы в процессе старения, в свою очередь, связана с ухудшением состояния многих органов и систем, включая сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Кроме того, многие лекарства, обычно назначаемые пожилым людям, требуют приема пищи для правильного усвоения или во избежание побочных эффектов, и длительное голодание может этому препятствовать.«Хотя голодание часто пропагандируется для улучшения метаболического здоровья, наши результаты показывают, что такие преимущества могут быть доступны только молодым людям», — написали авторы исследования в заключении.Данное исследование не может доказать, что длительные перерывы в голодании напрямую приводят к более быстрому накоплению заболеваний. Оно носит наблюдательный характер, то есть исследователи отслеживали естественные процессы в организме людей, а не распределяли их по группам, соблюдавшим и не соблюдавшим голодание. Кроме того, исследование проводилось в специфической популяции: преимущественно в городах Швеции, среди высокообразованных пожилых людей, проживающих в общинах. Остается открытым вопрос, применимы ли эти результаты к более разнообразным группам населения или к людям в разных странах и системах здравоохранения.Тем не менее, исследование масштабное, длительное и тщательное, и его трудно игнорировать. 15 лет наблюдения, почти 3000 участников и результаты, остававшиеся стабильными на протяжении более чем 20 анализов чувствительности, подтвердили наличие устойчивой взаимосвязи. В то время, когда голодание регулярно рекламируется как почти универсальная стратегия оздоровления, это исследование напоминает нам, что возраст меняет то, как организм реагирует на время приема пищи, и эти изменения имеют значение. Для людей очень пожилого возраста индустрии оздоровления, возможно, придется наверстать упущенное.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки