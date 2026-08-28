Ученые выявили возраст, когда интервальное голодание перестает приносить пользу
Пожилые люди, которые обычно делали самые длительные перерывы между приемами пищи, от 14 до 24 часов, накапливали хронические заболевания быстрее, чем те, кто ел чаще в течение дня. Эта закономерность наблюдалась у взрослых в возрасте 78 лет и старше, но не у молодых людей, что говорит о том, что риски длительных перерывов в приеме пищи могут возрастать с возрастом.
Для населения, уже страдающего от множества заболеваний, это открытие имеет огромное значение. По данным исследователей, более половины взрослых в возрасте 60 лет и старше уже одновременно страдают от нескольких хронических заболеваний. Быстрое увеличение числа заболеваний означает больше лекарств, больше визитов к врачу, большую потерю независимости и больший риск преждевременной смерти. Если более длительные перерывы между приемами пищи способствуют этому у очень пожилых людей, это имеет значение.
Данные были получены в рамках Шведского национального исследования старения и ухода в Кунгсхольмене (SNAC-K), продолжающегося долгосрочного исследования случайно отобранных взрослых в возрасте 60 лет и старше в Стокгольме. Базовые данные были собраны в период с 2001 по 2004 год, при этом уровень отклика составил 73%. После исключения участников, не имевших информации о времени приема пищи, в окончательную группу вошли 2981 человек. За участниками наблюдали в среднем около 7 лет, хотя данные о заболеваниях охватывали до 15 лет в течение шести этапов наблюдения. Взрослые моложе 78 лет проходили обследование каждые шесть лет, а лица в возрасте 78 лет и старше — каждые три года, чтобы отслеживать более быстрые изменения в состоянии здоровья.
Участники сообщили о своем типичном режиме питания за предыдущий год, отметив, когда они обычно завтракали, обедали, ужинали и перекусывали между приемами пищи. На основе этой информации исследователи рассчитали для каждого человека самый длительный типичный промежуток между любыми двумя приемами пищи в течение 24 часов. Участники были разделены на четыре примерно равные категории: голодающие от 6 до 11,5 часов (контрольная группа), от 11,5 до 12,75 часов, от 12,75 до 14 часов и от 14 до 24 часов.
Бремя хронических заболеваний отслеживалось с помощью системы, которая учитывала заболевания по 60 категориям, полученным на основе врачебных оценок, медицинских записей, результатов лабораторных исследований и национального регистра пациентов. Заболевания были сгруппированы в три основные системы организма, оказывающие наибольшее влияние на пожилых людей: заболевания сердца и кровеносных сосудов, заболевания головного мозга и психического здоровья, а также заболевания костей и суставов. Исследователи использовали статистические модели, учитывающие повторные измерения во времени и корректирующие широкий спектр факторов, включая возраст, пол, образование, условия проживания, социальную поддержку, курение, физическую активность, качество сна, общее качество питания, потребление калорий и потребление белка.
По сравнению с участниками группы с самым коротким периодом голодания, у тех, кто соблюдал интервал от 14 до 24 часов между приемами пищи, хронические заболевания развивались значительно быстрее в течение периода наблюдения. Каждый дополнительный час привычного голодания был связан с более высокой годовой скоростью накопления заболеваний. Заболевания сердца и кровеносных сосудов, а также заболевания головного мозга и психические расстройства демонстрировали более быстрое накопление при более длительных периодах голодания, в то время как заболевания костей и суставов не показали последовательной закономерности ни в одном направлении.
Когда исследователи разделили группу по возрасту, картина стала намного яснее. Среди участников в возрасте 78 лет и старше те, кто голодал дольше всех, накапливали хронические заболевания значительно быстрее, чем те, кто голодал меньше, и эта связь также сохранялась для заболеваний головного мозга и психического здоровья. Среди взрослых моложе 78 лет статистически значимой связи обнаружено не было. Результаты подтвердились в ходе 21 анализа чувствительности, предназначенного для проверки того, искажают ли результаты пищевые привычки больных, а не наоборот, отсутствие данных, когнитивные нарушения, ошибки в подсчете калорий и другие потенциальные проблемы.
Исследователи указывают на несколько биологических особенностей старения, которые могут объяснить полученные результаты. С возрастом желудок и пищеварительная система естественным образом становятся менее эффективными. Организм вырабатывает меньше желудочной кислоты и пищеварительных ферментов, что затрудняет усвоение ключевых питательных веществ, таких как витамин B12, кальций и железо, даже при достаточном потреблении пищи. Когда прием пищи сжимается в более короткий промежуток времени, эти и без того ограниченные возможности усвоения еще больше сокращаются, и, по словам исследователей, этот дефицит может привести к незаметному, но кумулятивному дефициту питательных веществ, который со временем способствует развитию заболеваний.
Старение также меняет реакцию мышц на белок, поступающий с пищей. Стареющая мышечная ткань менее чувствительна к сигналам, которые белок обычно посылает для запуска процессов восстановления и роста. Более длительные перерывы между приемами пищи уменьшают частоту этих сигналов, что, как отмечается в статье, связано с уменьшением мышечной массы у пожилых людей. Потеря мышечной массы в процессе старения, в свою очередь, связана с ухудшением состояния многих органов и систем, включая сердечно-сосудистые заболевания и когнитивные нарушения. Кроме того, многие лекарства, обычно назначаемые пожилым людям, требуют приема пищи для правильного усвоения или во избежание побочных эффектов, и длительное голодание может этому препятствовать.
«Хотя голодание часто пропагандируется для улучшения метаболического здоровья, наши результаты показывают, что такие преимущества могут быть доступны только молодым людям», — написали авторы исследования в заключении.
Данное исследование не может доказать, что длительные перерывы в голодании напрямую приводят к более быстрому накоплению заболеваний. Оно носит наблюдательный характер, то есть исследователи отслеживали естественные процессы в организме людей, а не распределяли их по группам, соблюдавшим и не соблюдавшим голодание. Кроме того, исследование проводилось в специфической популяции: преимущественно в городах Швеции, среди высокообразованных пожилых людей, проживающих в общинах. Остается открытым вопрос, применимы ли эти результаты к более разнообразным группам населения или к людям в разных странах и системах здравоохранения.
Тем не менее, исследование масштабное, длительное и тщательное, и его трудно игнорировать. 15 лет наблюдения, почти 3000 участников и результаты, остававшиеся стабильными на протяжении более чем 20 анализов чувствительности, подтвердили наличие устойчивой взаимосвязи. В то время, когда голодание регулярно рекламируется как почти универсальная стратегия оздоровления, это исследование напоминает нам, что возраст меняет то, как организм реагирует на время приема пищи, и эти изменения имеют значение. Для людей очень пожилого возраста индустрии оздоровления, возможно, придется наверстать упущенное.
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