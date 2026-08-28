Кардиолог назвал требующее вызова скорой помощи давление

Кардиолог Сергей Бойцов рассказал, при каком артериальном давлении нужно вызывать скорую помощь. Опасное значение он назвал в беседе с РИА Новости.«Правильным будет решение вызвать скорую помощь, когда цифры систолического давления выше 180, а диастолического — выше 120 миллиметров ртутного столба. При давлении 160 на 100 и наличии ухудшения самочувствия — выраженная головная боль, боль в груди, нехватка воздуха — тоже надо вызывать скорую», — посоветовал кардиолог.Бойцов добавил, что верхний показатель давления хорошо помогают контролировать препараты, которые выписывает лечащий врач. При этом он отметил, что сегодня намного больше гипертоников правильно принимают препараты, чем несколько лет назад. Кардиолог уточнил, что людям с высоким давлением нужно пить необходимые таблетки регулярно.

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