Это точно суперфуд: почему зелень необходима при высоком сахаре и холестерине

Диетолог Ольга Редина рассказала, как обычная зелень помогает бороться с инсулинорезистентностью и атеросклерозом.Все дело в клетчатке, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на специалиста. Растворимые волокна замедляют всасывание глюкозы и предотвращают скачки сахара. Кроме того, клетчатка связывает излишки желчных кислот, на 80% состоящих из холестерина, и выводит их из организма.Топ-5 самых полезных видовРуккола – помогает печени перерабатывать лишний холестерин. Шпинат – чемпион по магнию, критически важному для чувствительности к инсулину. Петрушка – защищает сосуды от повреждений. Кейл – снижает "плохой" холестерин. Укроп – расслабляет сосуды и нормализует давление.Минимальная доза – 80–100 граммов в день (примерно два стакана листьев). Зелень лучше употреблять до или вместе с углеводным блюдом, чтобы клетчатка первой встретила глюкозу.

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