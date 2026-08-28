Врач развеяла миф о сдаче крови натощак

Считается, что перед анализами крови никогда нельзя есть, но это не так: для некоторых исследований строгого голодания не требуется.Например, кровь на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис в большинстве случаев не требует строгого голодания. Если речь идет о серологических исследованиях, прием пищи обычно не оказывает существенного влияния на результат. Поэтому сдавать такие анализы исключительно натощак необходимости нет, если лаборатория не установила иные требования к конкретному тестуШота Каландия терапевт «СМ-Клиника»Эксперт указал, что даже для сдачи общего анализа крови обычно не нужно длительное голодание. Впрочем, тяжелую и жирную пищу лучше не есть, так как она может сделать сыворотку крови мутной и временно изменить некоторые показатели.Некоторые гормональные исследования, подчеркнул Каландия, тоже можно делать после еды, так как она не оказывает существенного влияния на показатели. Но это зависит от конкретных гормонов, поэтому стоит сначала спросить врача или лаборанта.А вот натощак кровь сдавать лучше при анализе биохимии, особенно если определяются глюкоза, липидный профиль, холестерин, триглицериды и прочие показатели обмена веществ.«Перед таким анализом лучше не завтракать», — указал терапевт. При этом он попросил не голодать слишком долго и ограничиваться 12 часами без пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки