Гастроэнтеролог Машарова указала на вред мороженого для сердца пожилых людей

Врач-гастроэнтеролог Антонина Машарова посоветовала пожилым людям есть такой продукт как мороженое с большой осторожностью.Гастроэнтеролог Машарова рассказала в интервью, каким образом мороженое может вредить организму пожилых людей. В частности, врач указала на вред мороженого для сердца.«Неограниченное употребление мороженого может спровоцировать у пожилых людей возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы или ухудшить течение уже имеющихся патологий сердца», - сообщила гастроэнтеролог Антонина Машарова «Известиям».Медик обратила внимание на то, что необходимость усваивать холодные продукты увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. В связи с этим люди пожилого возраста подвергаются более высокому риску гастроэнтерологических патологий. При уже имеющихся хронических болезнях употребление таких продуктов (того же мороженого) становится противопоказанным.«Людям старше 60 лет с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно желчнокаменной болезнью и хроническим панкреатитом, мороженое противопоказано».Врач Машарова добавила, что в составе этого лакомства присутствуют насыщенные жиры, чье потребление делает человека подверженным атеросклеротическим бляшкам в сосудах, проблемам с сердцем. Нередко в мороженом при проверке обнаруживается и пальмовое масло.Усугубляет вредный эффект мороженого высокое содержание сахара, простых или быстрых углеводов. Ссылаясь на исследования, гастроэнтеролог Машарова предупредила, что постоянно употребляемые быстрые углеводы могут негативно влиять на функционирование мозга, когнитивные функции пожилых людей.

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