Названа самая полезная рыба
По словам Полякова, самой полезной считается мелкая рыба — например, сельдь, сардины, скумбрия или мойва.
«Наиболее оптимальным вариантом является жирная мелкая рыбешка, которая, с одной стороны, богата полезными жирами омега-3 и омега-6, а с другой стороны, является источником хорошего полноценного белка», — объяснил он.
Диетолог уточнил, что чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе различных токсичных компонентов. Поляков отметил, что особенно много их содержится в морской рыбе.
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