Названа самая полезная рыба

Диетолог Антон Поляков назвал виды рыбы, которые считает наиболее полезными для здоровья.По словам Полякова, самой полезной считается мелкая рыба — например, сельдь, сардины, скумбрия или мойва.«Наиболее оптимальным вариантом является жирная мелкая рыбешка, которая, с одной стороны, богата полезными жирами омега-3 и омега-6, а с другой стороны, является источником хорошего полноценного белка», — объяснил он.Диетолог уточнил, что чем больше рыба, тем больше она накапливает в себе различных токсичных компонентов. Поляков отметил, что особенно много их содержится в морской рыбе.

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