Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть
Независимо от того, добавляете ли вы ложку в кашу или используете ее для приготовления заправки для салата, йогурт предлагает больше, чем сливочный удар кальция.
Насыщенный необходимыми минералами и витаминами продукт для завтрака может помочь снизить высокое кровяное давление, также известное как гипертония.
Крайне важно контролировать свое давление, потому что гипертония является предвестником сердечных приступов и инсультов.
К счастью, добавление йогурта в ваше еженедельное меню может помочь проложить путь к более низким уровням.
«Йогурт — это молочный продукт, который содержит минералы, кальций, калий и магний, а также витамин D. Было показано, что эти минералы снижают кровяное давление из-за прямого воздействия на стенки артерий. Кроме того, некоторые аминокислоты казеина и сыворотки, содержащиеся в молочном молоке, действуют как ингибиторы АПФ. Они ингибируют ренин-ангиотензиновую систему — это основная система контроля артериального давления за счет реабсорбции натрия и воды», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Было обнаружено, что у участников исследования с более высоким потреблением йогурта наблюдается умеренное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Однако эффекты наблюдались только у тех, у кого изначально было высокое кровяное давление.
Захарова рекомендует выбирать простой йогурт, приготовленный из живых культур, чтобы увеличить потребление пробиотиков.
«Избегайте ароматизированных йогуртов, так как они могут содержать искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы и подсластители».
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