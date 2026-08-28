Врач Захарова: употребление йогурта помогает снизить высокое давление - как часто его есть

В то время как в целом здоровая диета является ключом к снижению кровяного давления, йогурт может помочь проложить путь к снижению давления.Независимо от того, добавляете ли вы ложку в кашу или используете ее для приготовления заправки для салата, йогурт предлагает больше, чем сливочный удар кальция.Насыщенный необходимыми минералами и витаминами продукт для завтрака может помочь снизить высокое кровяное давление, также известное как гипертония.Крайне важно контролировать свое давление, потому что гипертония является предвестником сердечных приступов и инсультов.К счастью, добавление йогурта в ваше еженедельное меню может помочь проложить путь к более низким уровням.«Йогурт — это молочный продукт, который содержит минералы, кальций, калий и магний, а также витамин D. Было показано, что эти минералы снижают кровяное давление из-за прямого воздействия на стенки артерий. Кроме того, некоторые аминокислоты казеина и сыворотки, содержащиеся в молочном молоке, действуют как ингибиторы АПФ. Они ингибируют ренин-ангиотензиновую систему — это основная система контроля артериального давления за счет реабсорбции натрия и воды», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.Было обнаружено, что у участников исследования с более высоким потреблением йогурта наблюдается умеренное снижение как систолического, так и диастолического артериального давления. Однако эффекты наблюдались только у тех, у кого изначально было высокое кровяное давление.Захарова рекомендует выбирать простой йогурт, приготовленный из живых культур, чтобы увеличить потребление пробиотиков.«Избегайте ароматизированных йогуртов, так как они могут содержать искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы и подсластители».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки