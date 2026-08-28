Врач объяснила, как правильно есть картофель, чтобы не набрать вес

Картофель часто исключают из рациона при похудении, считая его слишком калорийным. Однако, как заявила «Абзацу» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова, этот овощ вполне может быть частью диеты — при условии правильного приготовления и соблюдения размера порций.По словам эксперта, в чистом виде картофель — низкокалорийный продукт. Сырой содержит всего 70 ккал на 100 г, отварной — 80-85 ккал, запечённый без добавок — 90 ккал. Для сравнения: это меньше, чем в рисе или макаронах.«Крахмал и клетчатка медленно усваиваются, обеспечивают сытость. Калий помогает поддерживать водный баланс. Резистентный крахмал, особенно в охлаждённом картофеле, благотворно влияет на микрофлору кишечника. Также содержатся витамины С, В, минералы — магний, железо. Они хорошо влияют на работу сердца и нервной системы», — пояснила Русакова.Диетолог рекомендует употреблять картофель в отварном, запечённом виде или на пару — так сохраняется максимум пользы. Важно готовить без масла, соблюдать размер порции и сочетать с белками и овощами. Оптимально — одна-две средние картофелины не чаще двух раз в неделю, желательно в первой половине дня.При этом эксперт подчеркнула, что жареный картофель, фри и чипсы — высококалорийные продукты, их энергетическая ценность может достигать 400 ккал на 100 г. У пюре с молоком, сливками и маслом — до 200 ккал.Осторожными с картофелем стоит быть людям с сахарным диабетом 2 типа и нарушением толерантности к глюкозе — из-за высокого гликемического индекса. При низкоуглеводной или кетодиете от него также следует воздержаться.

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