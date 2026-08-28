Врач оценила риск развития недержания из-за привычки мочиться в душе

Врач-невролог Екатерина Демьяновская оценила риск развития недержания из-за привычки мочиться в душе. На эту тему доктор побеседовала с изданием РИАМО.«Убедительных данных о том, что привычка мочиться в душе сама по себе приводит к недержанию или другим заболеваниям мочевого пузыря, нет. У здорового человека мочеиспускание — это сложный рефлекторный процесс, который контролируется не только мочевым пузырем и мышцами тазового дна, но и нервной системой», — успокоила Демьяновская.По словам врача, при постоянных мочеиспусканиях в душе мочевому пузырю ничто не угрожает. В то же время у человека, привыкшего справлять естественную потребность во время мытья, может закрепиться поведенческая привычка, из-за которой он будет испытывать позывы в туалет каждый раз, когда услышит звук льющейся воды, уточнила доктор.Демьяновская посоветовала не ходить в туалет «на всякий случай», чтобы сохранить нормальную работу мочевого пузыря. Врач объяснила: такая стратегия приведет к тому, что человек начнет чаще испытывать позывы к мочеиспусканию. В то же время доктор подчеркнула, что терпеть их до состояния сильного дискомфорта тоже не рекомендуется.

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