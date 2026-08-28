Россиянам назвали передающиеся через ношеную одежду инфекции

Россиянам назвали инфекции, которые передаются через ношеную одежду. Беседу с терапевтом Евгением Тарасовым публикует издание «Подмосковье сегодня».Врач предупредил, что главной угрозой бывшей в употреблении одежды являются грибковые инфекции.«Через загрязненные вещи могут передаваться дерматофиты — грибки, вызывающие стригущий лишай и поражения кожи и ногтей. Причем болезнь может долго протекать бессимптомно, а затем проявиться зудом, шелушением и красноватыми пятнами», — пояснил он.При этом чесотка через одежду и постельное белье передается реже, но при появлении ночного зуда, особенно между пальцами, на запястьях, локтях или подмышках, лучше сразу показаться медику, а не заниматься самолечением.Еще одним неприятным сюрпризом подержанных вещей оказались вши.«Платяные вши действительно могут передаваться через вещи, в отличие от головных, которым нужен контакт волос. Поэтому куртка или платье с чужого плеча — вполне реальный путь заражения», — подчеркнул доктор.Что касается серьезных инфекций, таких как ВИЧ или гепатит, через одежду они не передаются, так как для них нужны другие пути: кровь или половой контакт.По словам Тарасова, любую купленную вещь необходимо постирать перед первой ноской. Это касается и покупок с маркетплейсов.

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