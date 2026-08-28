Врач Козловская: причиной плохого запаха изо рта могут быть изжога или аллергия

Врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская: некоторые пищевые привычки могут ухудшать запах изо рта.Недостаточно воды. Рассказывая о причинах плохого запаха изо рта, врач Козловская отметила в беседе с «МедикФорум», что причиной этого моет быть недостаточное питье воды, мешающее организму вырабатывать достаточно слюны. Именно слюна смывает во рту бактерии, вызывающие неприятный запах. Если ее слишком мало, эти бактерии активизируются.Аллергия. Медик объяснила, что аллергики часто не могут дышать носом и вынуждены дышать ртом. В результате их полость рта пересушивается, что позволяет задерживаться в ней бактериям, ответственным за плохой запах изо рта.Продукты. Гастроэнтеролог Козловская констатировала: причиной отталкивающего аромата изо рта могут оказаться молочные продукты, хлеб, макаронные изделия. Продукты, содержащие углеводы и сахар, способствуют росту бактерий во рту, включая те, которые оставляют после себя переработанные гнилостные клетки.Много кофе и алкоголя. Врач предупредила, что дыхание с плохим запахом бывает результатом нарушенной флоры полости рта. Такой бактериальный дисбаланс во рту часто возникает у тех, кто употребляет много кофе, часто позволяет себе алкоголь.«В норме в нашей полости рта живет много аэробных бактерий, что препятствует размножению анаэробных гнилостных бактерий. Если вы пьете слишком много кофе и/или алкоголя, вы способствуете распаду аэробных и в то же время образованию анаэробных бактерий», - рассказала эксперт.Изжога. Переваривание пищи начинается во рту: здесь она расщепляется и затем проходит через пищевод в желудок. У людей с изжогой из-за нарушенного сфинктера желудка пищеварительный сок затекает обратно в пищевод и вызывает неприятный кислый вкус с последующим неприятным запахом изо рта.

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