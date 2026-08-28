Раскрыта неочевидная причина увеличения потребления алкоголя

Увеличение употребления алкоголя среди людей старше 50 лет оказалось связано с экстремально жаркой погодой. Особенно выраженной эта связь была у тех, кто столкнулся с неблагоприятными событиями в детстве. Об этом сообщили ученые в статье, опубликованной в журнале JMIR Aging.Исследователи из Университета Джорджии проанализировали более чем 20-летние данные свыше 20 тысяч американцев и сопоставили их с погодными наблюдениями. Каждый дополнительный день с температурой выше 35 градусов был связан с небольшим увеличением количества выпитого алкоголя, а 30 и более таких дней — с ростом его потребления на 6,3 процента.Связь оказалась сильнее у тех, кто в детстве сталкивался с проблемами у родителей с алкоголем или другими психоактивными веществами, а также имели негативный опыт взаимодействия с правоохранительными органами. Напротив, хорошие отношения с отцом были связаны с меньшей склонностью употреблять алкоголь во время жары.Авторы предполагают, что жара может выступать дополнительным стрессовым фактором, а алкоголь — восприниматься как привычный способ расслабиться или охладиться. При этом в жаркую погоду спиртное особенно опасно: оно способствует обезвоживанию и может увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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