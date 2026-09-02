Нейробиолог назвал неожиданные способы сохранить здоровье мозга

Компьютерные игры полезны для поддержания когнитивных способностей, считает нейробиолог Ричард Сима. Этот и другие неожиданные способы сохранить здоровье мозга он назвал изданию The Washington Post.Специалист объяснил, что некоторые динамичные видеоигры полезны потому, что связаны с более быстрым освоением новых когнитивных задач. Также для здоровья мозга полезно чтение. Оно улучшает память и другие умственные способности, а художественная литература помогает развивать социальные навыки, поскольку заставляет читателя смотреть на мир с точки зрения разных персонажей.Кроме того, Сима рекомендовал изучать иностранные языки. «Мозг, который знает больше одного языка, постоянно держит их включенными», — отметил Сима. По его словам, переключение между ними и постоянная оценка услышанной и прочитанной информации стимулируют мозг и со временем могут сделать его работу эффективнее.

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