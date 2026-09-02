Врач Тертышная рассказала об особом подходе в лечении сильного ожирения

Лечить пациентов, масса тела которых далеко перевалила за 150 кг или около того, очень сложно, и для этого нужен особый подход. Поэтому появление в клинических рекомендациях термина "сверхожирение" с четкими критериями диагностики и различных схем лечения поможет врачам эффективнее работать с такими пациентами. Об этом "РГ" сказала врач-эндокринолог, эксперт "Союза превентивной медицины" Арина Тертышная."Официальное введение термина "сверхожирение" в проект клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов, которое сейчас обсуждается, станет важным шагом к полноценной медицинской коррекции существующей проблемы", - отметила доктор Тертышная.Сверхожирение предлагается диагностировать при индексе массы тела (ИМТ) >50 кг/м?."У таких пациентов существенно возрастает вероятность целого комплекса осложнений: сахарного диабета второго типа и других нарушений углеводного обмена, артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, синдрома обструктивного апноэ сна, заболеваний печени, суставов и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, у таких пациентов значительно выше анестезиологические и хирургические риски, поэтому подготовка к хирургическому лечению может требовать отдельного этапа и участия мультидисциплинарной команды", - отмечает эксперт.Она также обратила внимание на еще один принципиально важный момент - психологическую составляющую."Причины ожирения нельзя сводить к недостатку силы воли, - подчеркивает доктор Тертышная. - Это хроническое заболевание с биологическими, поведенческими и психологическими механизмами. Поэтому в проекте рекомендаций предусмотрена оценка психического состояния и, после исключения вторичных причин ожирения, консультация специалиста в области психического здоровья. Таким образом, само появление термина "сверхожирение" не стоит воспринимать как появление нового заболевания или очередную попытку "поставить диагноз по весу". Скорее это маркер того, что медицина признает необходимость особой тактики для пациентов с крайне тяжелым ожирением".По мнению Арины Тертышной, для пациентов это потенциально хорошая новость: чем четче выделена группа высокого риска, тем проще выстроить для нее маршрутизацию, своевременную диагностику осложнений, предоперационную подготовку и комплексное лечение.В то же время в НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова - нашем флагманском федеральном центре - подчеркивают, что речь пока идет о проекте клинических рекомендаций, его общественном обсуждении."В ходе дискуссии и получения заключений рецензентов формулировки разделов документа могут быть скорректированы, даже на уровне терминов, формулировки будут уточняться и/или даже исключаться. Поэтому говорить о финальной редакции с позиций профильного государственного учреждения преждевременно", - ответили в пресс-службе Центра эндокринологии на запрос "Российской газеты".В то же время некоторые моменты содержательной части будущих клинических рекомендаций уже известны."Ключевыми и согласованными нововведениями, которые с высокой долей вероятности войдут в итоговую версию КР, являются расширение спектра фармакотерапии ожирения за счет включения препарата тирзепатида (по показаниям), а также внесения дополнений в перечень показаний для рекомендуемых бариатрических вмешательств", - отметили в Центре эндокринологии.

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