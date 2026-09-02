Мужчин предупредили об опасной причине частого мочеиспускания

Терапевт Патрик Фрателлоне предупредил мужчин об опасной причине частых мочеиспусканий.По словам врача, слишком частые походы в туалет могут быть симптомом увеличения предстательной железы — аденомы простаты. «Эта проблема часто встречается у мужчин в пожилом возрасте, но может возникнуть и в юности, если связана с воспалением предстательной железы», — объяснил Фрателлоне.Также врач добавил, что учащенное мочеиспускание может быть вызвано и менее опасными причинами — например, чрезмерным употреблением воды или напитков с кофеином в течение дня.

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