Назван неочевидный симптом инфаркта у женщин

Сильная и необъяснимая усталость может быть одним из первых признаков инфаркта у женщин. Об этом неочевидном симптоме сосудистой катастрофы предупредили кардиологи Араш Берелиани и Эми Аннерт в беседе с The Washington Post.Главной отличительной чертой сердечной усталости врачи назвали то, что она не проходит после сна или отдыха и может усиливаться при физической нагрузке. Насторожиться также стоит, если слабость сохраняется несколько дней или недель без очевидной причины.«Я ничего не могу делать. У меня нет сил, я слабая и усталая», — так Аннерт описала характерные для инфаркта ощущения. Она отметила, что женщины нередко списывают подобные симптомы на стресс, большую нагрузку или недосып. Берелиани добавил, что у одной его пациентки единственным признаком инфаркта было то, что она внезапно перестала удерживать руки поднятыми достаточно долго, чтобы высушить волосы феном.Врачи подчеркивают, что особенно опасно, если усталость сопровождается дискомфортом в груди, болью в челюсти, шее или спине, одышкой, тошнотой, головокружением или сильной потливостью. При внезапной выраженной слабости и других симптомах инфаркта специалисты рекомендуют не ждать улучшения, а срочно обращаться за медицинской помощью.

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