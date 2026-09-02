Красное мясо способствовало развитию человечества, но теперь оно может навредить

Красное мясо, возможно, и внесло свой вклад в формирование человеческого вида, но сегодняшняя тяга к нему все больше вредит здоровью человека и планете.В междисциплинарном обзоре, опубликованном в журнале The Quarterly Review of Biology, рассматривается, как красное мясо превратилось из ценного источника концентрированных питательных веществ в фактор, способствующий развитию хронических заболеваний и нанесению экологического ущерба. Джастон Джако, Кальян Банда, Аджит Варки и Паскаль Гагнё объединили данные о рационе питания гомининов за примерно три миллиона лет с данными археологии, эпидемиологии и молекулярной биологии.Главный аргумент авторов не в том, что мясо было по своей природе вредным или что люди никогда не были приспособлены к его употреблению. Вместо этого они подчеркивают, насколько кардинально изменились его доступность, состав, производство и культурная роль. Эпизодический доступ к животным тканям в рамках разнообразного рациона предков мало похож на большие порции и переработанные продукты, распространенные во многих современных обществах.В недавней статье исследователи прослеживают потребление мяса до появления рода Homo. Археологические данные свидетельствуют о том, что ранние гоминины включали в свой рацион продукты животного происхождения, хотя в нем по-прежнему преобладала растительная пища.Ценные части туши, возможно, не были похожи на стейки и жаркое, которые так ценятся сегодня. Жир, костный мозг, органы и ткани мозга, вероятно, обладали большей питательной ценностью, чем мышечная масса, поскольку содержали больше калорий и необходимые липиды. Эти питательные вещества могли быть особенно важны для поддержания энергоемкого развития мозга младенца.«Культурная значимость красного мяса в современном европейско-американском рационе, обычно состоящем из стейков и жаркого, отражает идеалы и предрассудки, влияющие на представления о рационе ранних гомининов», — пишут авторы. Другими словами, современные предпочтения могут искажать попытки воссоздать то, что на самом деле искали и потребляли наши предки.В обзоре также оспаривается распространенное утверждение о том, что употребление мяса само по себе способствовало увеличению человеческого мозга. Белок не обладает высокой энергетической ценностью и не является предпочтительным источником энергии для мозга. Успех человечества, скорее всего, связан со способностью использовать множество различных продуктов питания, включая растения, богатые жирами ткани животных и другие ресурсы, которые менялись в зависимости от сезона и окружающей среды.Эта гибкость стала особенно ценной, когда ранние люди расселились в незнакомых местах обитания. Вместо того чтобы полагаться на единственную идеальную диету, гоминины выживали, адаптируя свой рацион к местным условиям. Эта адаптивность, а не универсальное меню, основанное на мясе, может быть одним из важнейших уроков эволюции человеческого питания.Примерно 10 000–12 000 лет назад земледелие привело к существенным изменениям в питании. Развитие сельского хозяйства обеспечило более надежные источники пищи и поддержало рост населения, но также заменило разнообразный рацион более узкой зависимостью от основных зерновых культур. Эта потеря разнообразия в питании способствовала возникновению дефицита питательных веществ, включая дефицит железа, поскольку рационы с высоким содержанием злаков обеспечивали менее усваиваемое железо. Такие дефициты были сравнительно редки среди охотников-собирателей.Сегодня мясо для большей части мира перестало быть случайным источником питательных веществ. Оно стало основой глобальной индустрии, оцениваемой в 1,3 триллиона долларов, и ожидается дальнейший рост, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Промышленное производство сделало красное мясо доступным с такой частотой и в таких масштабах, которые не имеют аналогов в эволюционном прошлом человечества.Крупные эпидемиологические исследования неизменно связывают повышенное потребление красного и переработанного мяса с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, колоректального рака и смерти от всех причин. Международное агентство по исследованию рака классифицирует переработанное мясо как канцероген группы 1, что означает наличие достаточных доказательств того, что оно может вызывать рак у человека. Непереработанное красное мясо классифицируется как вероятно канцерогенное.В обзоре также рассматривается менее известное биологическое объяснение некоторых из этих взаимосвязей. Авторы называют это «ксеносиалитом» — воспалительной реакцией, вызванной диетой и включающей N- гликолилнейраминовую кислоту (Neu5Gc). Человек утратил способность синтезировать эту молекулу сахара примерно два миллиона лет назад, но она по-прежнему в большом количестве содержится в широко употребляемом красном мясе.После употребления красного мяса Neu5Gc может проникать в ткани человека. Поскольку иммунная система распознает эту молекулу как чужеродную, антитела могут многократно атаковать клетки, содержащие ее. Возникающее в результате хроническое вялотекущее воспаление может способствовать развитию атеросклероза, ускорить прогрессирование колоректального рака и, возможно, привести к когнитивным нарушениям.Дискуссия о влиянии на здоровье — лишь одна часть аргумента. Промышленное животноводство генерирует примерно 15 процентов глобальных выбросов парниковых газов, а также приводит к вырубке лесов и загрязнению воды. Интенсивное использование антибиотиков в животноводстве может еще больше способствовать появлению и распространению устойчивых к лекарствам бактерий.Авторы не утверждают, что все должны полностью исключить красное мясо из своего рациона. Их более широкая мысль заключается в том, что эволюционная история не может служить простым оправданием современного потребления. Продукт питания может быть ценным, когда он дефицитен, имеет стратегически важное значение с точки зрения питания и употребляется в рамках разнообразного рациона, но при этом стать вредным, когда производится промышленным способом и потребляется в больших количествах.«Характер, масштабы и контекст потребления красного мяса сегодня кардинально отличаются от тех, что были в нашем эволюционном прошлом», — заключают авторы. Гибкость в питании, которая когда-то помогала людям процветать, теперь может открыть путь вперед, позволяя обществам меньше полагаться на красное мясо, не делая вид, что оно не играло никакой роли в прошлом человечества.

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