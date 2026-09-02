Мужчинам рассказали три неочевидных факта о раке предстательной железы

Онколог, специалист по раку простаты Тимоти Гиллиган рассказал три неочевидных факта о раке простаты, которые необходимо знать мужчинам. Его слова приводит The Washington Post.По словам врача, первый важный факт связан с анализом для выявления рака предстательной железы: анализ на уровень ПСА часто дает ложно положительные результаты. Это связано с тем, что повышение маркера могут вызывать увеличение простаты, инфекция, воспаление или травма. При этом, по словам Гиллигана, результаты анализа в пределах нормы почти наверняка указывают на отсутствие рака.Кроме того, онколог подчеркнул, что проходить скрининг на рак простаты необходимо всем мужчинам. Однако с какого возраста это нужно делать и как часто сдавать тесты может порекомендовать только врач с учетом семейной истории и индивидуальных особенностей. Третий факт заключается в том, что обнаруженную опухоль не всегда требуется немедленно лечить. Некоторые виды рака простаты растут настолько медленно, что не успевают навредить человеку, поэтому в таких случаях требуется не агрессивное лечение, а наблюдение.

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