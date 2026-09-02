Раскрыт первый симптом нехватки воды в организме

Нутрициолог Coral Club Марина Мальцова назвала первый симптом нехватки воды в организме, который чаще всего списывают на недосып или стресс.По словам Мальцовой, на обезвоживание часто указывает не чувство жажды, а беспричинная головная боль.«Вода участвует практически во всех процессах, которые происходят в организме. Она помогает поддерживать объем крови, участвует в терморегуляции, переносе питательных веществ и выведении продуктов обмена. Поэтому при недостаточном поступлении жидкости организм начинает адаптироваться к изменившимся условиям, и одним из возможных проявлений становится головная боль», — предупредила нутрициолог.Специалистка объяснила, что при дефиците жидкости меняется водно-электролитный баланс, а при более выраженном обезвоживании может снижаться объем циркулирующей крови. По ее словам, из-за этого организму становится сложнее поддерживать привычные условия для эффективной работы всех систем. Именно поэтому неприятные ощущения могут появляться не только после жаркого дня или интенсивной тренировки, но и в обычной повседневной жизни.При этом Мальцова призвала понимать: сама по себе головная боль не говорит о том, что человеку не хватает воды. Это неспецифический симптом, у которого может быть множество причин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки