Раскрыт первый симптом нехватки воды в организме
По словам Мальцовой, на обезвоживание часто указывает не чувство жажды, а беспричинная головная боль.
«Вода участвует практически во всех процессах, которые происходят в организме. Она помогает поддерживать объем крови, участвует в терморегуляции, переносе питательных веществ и выведении продуктов обмена. Поэтому при недостаточном поступлении жидкости организм начинает адаптироваться к изменившимся условиям, и одним из возможных проявлений становится головная боль», — предупредила нутрициолог.
Специалистка объяснила, что при дефиците жидкости меняется водно-электролитный баланс, а при более выраженном обезвоживании может снижаться объем циркулирующей крови. По ее словам, из-за этого организму становится сложнее поддерживать привычные условия для эффективной работы всех систем. Именно поэтому неприятные ощущения могут появляться не только после жаркого дня или интенсивной тренировки, но и в обычной повседневной жизни.
При этом Мальцова призвала понимать: сама по себе головная боль не говорит о том, что человеку не хватает воды. Это неспецифический симптом, у которого может быть множество причин.
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