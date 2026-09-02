Химик раскрыл опасность хранения испорченных лекарств в аптечке

Испорченное или просроченное лекарство нельзя продолжать использовать или оставлять в домашней аптечке в надежде, что оно когда-то пригодится. С таким заявлением в беседе с RT выступил кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.«Даже если препарат изменился совсем незначительно — появился необычный запах, изменился цвет, помутнел раствор или нарушилась структура таблетки, — это означает, что его качество уже не соответствует заявленным характеристикам», — отметил он.Следовательно, хранить такие препараты вместе с остальными лекарствами не стоит. Если упаковка целая и внешне не отличается от остальных, испорченное средство можно перепутать с пригодным для использования и принять по ошибке.

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