Химик раскрыл опасность хранения испорченных лекарств в аптечке
«Даже если препарат изменился совсем незначительно — появился необычный запах, изменился цвет, помутнел раствор или нарушилась структура таблетки, — это означает, что его качество уже не соответствует заявленным характеристикам», — отметил он.
Следовательно, хранить такие препараты вместе с остальными лекарствами не стоит. Если упаковка целая и внешне не отличается от остальных, испорченное средство можно перепутать с пригодным для использования и принять по ошибке.
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