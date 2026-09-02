Диетолог Королева: гречка дает организму витамины группы В и железо
Диетолог Королева рассказала, что употребление гречки является хорошей профилактикой утомляемости и сонливости в течение дня. Данное свойство крупы обеспечивают входящие в ее состав витамины и микроэлементы. В частности, гречка дает организму витамины группы В и железо.
«Гречка – это продукт, богатый витаминами группы B, C, большим количеством минеральных веществ: цинком, железом, кальцием, магнием», - объяснила Маргарита Королева «Москве 24».
Врач уточнила, что витамины группы В незаменимы для поддержания и укрепления неврологического здоровья. Что касается железа, оно является веществом, необходимым для поддержания многих важных функций тела, таких как производство жизненной энергии, концентрация внимания, деятельность желудочно-кишечного тракта, регуляция температуры, функционирование иммунной системы.
Кроме того, в гречке присутствует белок, участвующий в процессах обновления организма и регенерации его тканей. Углеводы, которые содержатся в ней, являются сложными, и их употребление способствует постепенному, а не резкому повышению уровня глюкозы в крови.
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