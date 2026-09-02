Стоматолог дала пошаговый алгоритм действий при разболевшемся в отпуске зубе

Стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Ирина Борская дала пошаговый алгоритм действий в ситуации, когда зуб разболелся в отпускеПо словам Борской, при резкой зубной боли в путешествии нельзя прикладывать таблетку аспирина или другой анальгетик прямо к десне или зубу: это не лечит боль и может вызвать химический ожог слизистой. Кроме того, не надо агрессивно ковырять в больном зубе острыми предметами или слишком усердно чистить и использовать зубную нить в области боли. Кроме того, стоматолог предостерегла от того, чтобы начинать пить антибиотик самостоятельно «для профилактики».Вместо этого Борская порекомендовала аккуратно прополоскать рот антисептическим раствором хлоргексидина или мирамистина и мягко пройтись зубной нитью, чтобы убрать остатки пищи. Затем необходимо принять безрецептурное обезболивающее по инструкции и, если есть припухлость щеки, приложить холод снаружи, продолжила. При выпавшей пломбе можно использовать временный аптечный материал, а не подручные «народные» смеси, отметила стоматолог.По ее словам, дождаться возвращения домой из путешествия для обращения к стоматологу можно, если боль умеренная, нет нарастающего отека, температуры, слабости, проблем с открыванием рта, глотанием или дыханием, а сама боль хотя бы частично снимается обычными обезболивающими.

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