Врач-эндокринолог Армине Афонина: к несладким продуктам, ведущим к диабету, относятся картофельное пюре, макароны, рис, хлеб.Подверженность людей диабету очень часто связывают с употреблением сластей, но эндокринолог Афонина констатировала в интервью: риск развития диабета второго типа может возрастать даже в тех случаях, когда люди не едят сладкого. Несладкие продукты тоже ведут к появлению диабета – таковыми, в первую очередь, являются продукты с высоким гликемическим индексом.Гликемический индекс (ГИ) отображает скорость всасывания в кровь глюкозы, выделяемой при употреблении пищи и ее расщеплении пищеварительным трактом. Высокий ГИ продукта означает, что после его поедания глюкоза очень быстро поступает в кровь, и уровень сахара в ней резко повышается.Врач Афонина назвала картофельное пюре среди ведущих к диабету несладких продуктов. Этому блюду, очень популярному в России, присущ высокий гликемический индекс, и его частое или неумеренное употребление способствует возникновению таких проблем как повышенный уровень сахара в крови, инсулинорезистентность, ожирение.«Если говорить о несладких продуктах, которые могут резко повысить глюкозу, то это пшеничный хлеб, любая выпечка из пшеничной муки, картофельное пюре, белый рис, мелкие макаронные изделия, консервированные бобы, кукуруза, каши быстрого приготовления, манная крупа, кускус, сдобные булочки, кукурузные хлопья, попкорн, чипсы, отварные свекла, морковь и тыква, сухофрукты», - перечислила врач «Известиям» более полный список.Специалистка посоветовала внимательно следить за рационом питания и не допускать резких изменений в содержании сахара в крови. Нормализовать его уровень помогают белок, клетчатка, полезные жиры.

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