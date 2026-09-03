Онколог развеял миф о «кормящем» рак продукте

Онколог Игорь Вихлянов развеял миф о том, что, по мнению некоторых людей, сахар «кормит» раковую опухоль.«Запомните: сам по себе сахар — это не канцероген, он не запускает рост раковых клеток!» — заверил доктор.Вихлянов добавил, что отказ от сахара не помогает защититься от онкологических заболеваний и не является вредным для людей, которые проходят лечение от рака.Врач подчеркнул, что полное исключение сахара из рациона может даже навредить здоровью. По его словам, глюкоза, которая содержится в этом продукте, необходима организму.В то же время Вихлянов отметил, что чрезмерное употребление сахара вкупе с избытком калорий приводит к появлению лишнего веса и ожирению. Как объяснил доктор, именно оно увеличивает риск нескольких видов рака. По этой причине онколог призвал правильно питаться и достаточно двигаться, чтобы избежать ожирения.

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