Врач объяснил причину отвращения к ряду продуктов
Среди возможных причин — стоматит и другие воспалительные заболевания полости рта, анемия, болезни желудочно-кишечного тракта, включая гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, патологии печени и поджелудочной железы, а также прием некоторых лекарств.
Кроме того, изменение вкусовых предпочтений встречается во время беременности, при эндокринных и онкологических заболеваниях, а также при некоторых психических расстройствах. Врач подчеркнул, что если неприятие продукта возникло внезапно, не проходит и сопровождается потерей аппетита, снижением веса, тошнотой, рвотой, болью в животе или нарушением глотания, необходимо обратиться к врачу для выяснения причины и своевременного начала лечения.
Особое внимание эксперт обратил на связь с перенесенной инфекцией COVID-19: в таких случаях отвращение к привычной пище может появиться во время болезни или вскоре после нее, особенно если одновременно изменились вкус и обоняние, и тогда еда, которая раньше нравилась, начинает восприниматься как неприятная.
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