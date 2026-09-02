HS: часток посещение бассейна повышает риск заражения контагиозным моллюском

Регулярное посещение бассейна может привести к заражению контагиозным моллюском — вирусной инфекцией кожи, которая передается при контакте с зараженным человеком или предметами. Об этом напомнили кмедики Сяннаньского университета после случая с девушкой из провинции Хэнань, у которой после более чем 20 дней регулярного плавания появились многочисленные высыпания на теле. Об этом сообщает издание Huanqiu Shibao.По данным местных СМИ, девушка начала ходить в бассейн во время летних каникул, чтобы похудеть. Через некоторое время после посещения бассейна на ее коже появилось более 20 небольших образований. Врачи диагностировали контагиозный моллюск.Заболевание вызывает вирус контагиозного моллюска. Обычно на коже появляются небольшие округлые выпуклости телесного или беловатого цвета с характерным углублением в центре, напоминающим пупок.«Инфекция может распространяться при непосредственном контакте с кожей зараженного человека, через общие полотенца и другие предметы, а также при расчесывании высыпаний, когда вирус переносится на другие участки тела. Влажная среда бассейнов и общих банных помещений создает условия, при которых такой путь передачи становится более вероятным», — объяснили медики.Врачи предупреждают: обнаружив подозрительное образование, не стоит пытаться выдавить или удалить его самостоятельно. Это может привести к распространению инфекции на другие участки кожи, бактериальному воспалению и образованию рубцов.Для профилактики специалисты советуют пользоваться собственными полотенцами и плавательными принадлежностями, не посещать бассейн при повреждениях кожи и после плавания принимать душ и переодеваться в чистую одежду. При появлении характерных высыпаний следует обратиться к дерматологу.

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