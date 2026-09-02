Сексолог назвал безопасный срок воздержания

Пауза в сексуальной жизни может длиться несколько недель или даже месяцев и не всегда говорит о проблемах в отношениях. Об этом рассказал сексолог Джастин Лемиллер.По словам специалиста, временное снижение желания часто связано со стрессом, рождением ребенка, потерей близкого человека, проблемами на работе или другими серьезными событиями. На интимную жизнь также могут влиять гормональные изменения, хронические заболевания, болезненный секс, тревога и депрессия.«Если вы достаточно долго вместе, периодические паузы в сексуальной жизни практически неизбежны», — отметил Лемиллер. Он подчеркнул, что важна не столько длительность воздержания, сколько отношение партнеров к происходящему: если ситуация вызывает тревогу или становится причиной конфликтов, ее стоит обсудить.Чтобы вернуть близость, сексолог советует открыто поговорить с партнером и разобраться в причинах изменений. Помочь могут совместные свидания и заранее запланированное время для интимной близости, а при серьезных трудностях стоит обратиться к специалисту.

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