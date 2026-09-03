Риск вспышки малярии в России оценили

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил, что риск вспышки малярии в России равен нулю, несмотря на распространение дупляного малярийного комара Anopheles plumbeus в южных регионах, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область.Он пояснил, что для передачи возбудителя необходимо несколько условий: комар должен укусить уже зараженного человека (в России таких около сотни в год), а затем в течение нескольких дней должна стоять жаркая и влажная погода, чего в южных регионах не наблюдается.Зоолог Илья Гомыранов отметил, что комары рода Anopheles исторически связаны с лесными дуплами, но в городах могут использовать искусственные емкости со стоячей водой — старые покрышки, бочки, дренажные системы и водосборники. Однако присутствие этих насекомых само по себе не означает угрозы, поскольку для возникновения местной передачи требуется источник инфекции и подходящие температурные условия. Эффективная стратегия борьбы — устранение мест размножения личинок, а не травля взрослых особей.Туристам, возвращающимся из регионов с малярией, рекомендуется принимать профилактические препараты и при появлении симптомов (озноб, температура, потливость) обращаться к врачу, обязательно сообщив о поездке. Вакцинация от малярии в России не проводится, прививки делают только младенцам в гиперэндемичных регионах Африки.

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