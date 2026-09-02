Гастроэнтеролог рассказал, кому противопоказаны баклажаны

Баклажаны — полезный овощ, но не для всех. Кому стоит отказаться от этого продукта, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.По словам эксперта, баклажаны богаты клетчаткой и калием, что полезно для сердца, а также содержат антиоксиданты, защищающие мембраны клеток. Однако важно помнить, что в сыром виде овощ содержит соланин — нейротоксин, который может навредить организму. Поэтому баклажаны обязательно нужно термически обрабатывать.Основные противопоказания связаны с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта. Грубая клетчатка, содержащаяся в баклажанах, механически травмирует слизистую, поэтому овощ противопоказан при оксалатных камнях в почках, а также при выраженном обострении гастрита и панкреатита.

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